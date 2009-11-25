De Beers объявила об инвестициях в 3 млрд долл

Об инвестициях на сумму в 3 млрд долл на расширение добычи алмазов на знаменитой трубке Джваненг /Ботсвана/ объявили мировой лидер в производстве алмазов компания De Beers и правительство Ботсваны. Работы в рамках данной программы рассчитаны на ближайшие 15 лет, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Таким образом, по крайней мере, до 2025 г гарантирована эксплуатация этой открытой шахты, занимающей первое место в мире по стоимости добываемых алмазов, подчеркнул сегодня представитель De Beers Гарет Пенни. Объявленные инвестиции позволят добыть дополнительно 95 млн карат, добавил он.

На расположенной в центральной части Ботсваны Джваненг в минувшем году было добыто 14 млн карат алмазов. Однако 27 декабря 2008 г производство на ней был остановлено по причине нынешнего экономического кризиса и резкого падения мирового спроса на алмазы.

Сейчас добыча на шахте возобновлена. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.