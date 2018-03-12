Что предлагают населению банки, пережившие временную администрацию…

Введение временной администрации в банк – шок, который пережили миллионы украинцев. Скольких нервов им это стоило, лучше не вспоминать… Но время лечит, и уже первые ласточки - ПИБ, Укргазбанк, Родовид и Киев, трудные времена для которых остались позади, опять привлекают деньги населения, правда, в новом статусе. Каждый из этих банков по-разному подошел к данному вопросу, но все же схожие позиции прослеживаются…

Ставки и депозиты...

Если бы клиент захотел разместить классический гривневый депозит с выплатой в конце одного календарного года, то фактически все названные финучреждения предлагают ставку 23% годовых, за исключением банка Киев - 22,75%.

Между тем, судя по объявленным условиям, в Родовиде лучше размещать деньги на год с выплатой процентов ежемесячно, в этом случае ставка составит 24%.

По долларовым депозитам на один год и с выплатой процентов в конце срока больше всех предлагает Укргазбанк - 13,75%, 13% готовы заплатить Родовид и Киев, а ПИБ согласен только на 11,25% годовых.

Евродепозиты на один год с выплатой процентов в конце срока самые большие доходы принесут в Укргазбанке - 13,5%, самые маленькие в ПИБе - 10,5%, 11% даст Киев, 12% - Родовид. Данные показатели как раз и демонстрируют общий подход банков к привлечению денег населения. При этом каждый из них пытается выделиться, т.к. понимает, что помимо «благих» ставок населению нужны преференции.

Банковские заманухи

И тут начинается самое интересное. Родовид предлагает авансовый депозит, когда проценты можно получить сразу при размещении денег. При чем на авансовом депозите размещать валюту выгоднее, чем на стандартном – ставки для доллара и евро выше на 0,5 п.п. Это объясняется тем обстоятельством, что деньги с авансового депозита нельзя досрочно снять в отличие от классического, с которого можно забрать в любой момент, но потеряв проценты. Согласно действующему законодательству, банки не имеют права отказывать клиенту в досрочном расторжении договора и возврате вложенной суммы. Поэтому они эту «услугу» предоставляют, но существенно снижают ставку за последний расчетный период выплаты процентов.

Укргазбанк при досрочном расторжении договора о депозите насчитывает проценты по ставке 0,001% годовых.

Родовид более щедрый - насчитывает при досрочном расторжении договора 1% годовых, Киев в этой ситуации по гривневым депозитам готов начислить 2%.

Чтобы «убедить» клиента не расторгать договор, а переоформить депозит на новый срок Киев готов увеличить ставку на 0,5-1 п.п., в зависимости от суммы и валюты вклада.

Укргазбанк тоже добрый к постоянным клиентам – с учетом условий переоформления депозита предоставляет клиентам бонус 0,5-1 п.п. к действующим тарифам.

В ПИБе линейка преференций для лояльных клиентов шире - от 0,5 до 1,5 п.п., хотя ряд предложений осуществить сложно.

В Родовиде вследствие его специфической роли по возврату депозитов Укрпромбанка разработана система снисхождений для клиентов последнего. Так, при переоформлении депозита Укрпромбанка можно получить бонус 0,5 п.п., это касается любых валюты, суммы и срока.

Новшества для "коротких" денег

Классические депозиты - наиболее привлекательные деньги для банков, но они прекрасно понимают, что доверие клиентов таким способом еще долго не завоюешь. Поэтому банки активно предлагают депозиты до востребования, приучая клиента к мысли, что размещать средства в финучреждениях не страшно.

Самый простой метод привлечения коротких денег населения освоил ПИБ - начисляет на остатки средств до востребования по вкладу «Накопительный». Это происходит раз в месяц, чем больше сумма остается на счете, тем выше ставки - для гривни 10-12% годовых, для доллара и евро - 4-6%.

По такой же схеме работает "Киев". Банк предлагает депозит «Активный», который позволяет и снимать, и вкладывать деньги без особых проблем. В отличие от ПИБа, здесь начисляют по гривневым остаткам 15% годовых, а по долларовым - 10%.

Укргазбанк и Родовид привязали свои депозиты до востребования к платежным карточкам и предлагают схожие продукты: Укргазбанк – депозитную карточку «Прозапас», Родовид – сберегательную карточку «Заначка». Родовид на остаток по сберегательной карточке «Заначка» начисляет при вкладе в гривне 15%, для доллара - всего 7%, для евро и того меньше - 5%. Выходит, валюту на такой карточке хранить не очень выгодно.

Укргазбанк, чтобы больше запутать клиента, начисляет по карточке «Прозапас» в гривне повышенную ставку 21,5%, но при этом использует и стандартную - 12%. С валютой такая же ситуация: повышенная ставка для доллара 13%, стандартная - всего 9%, для евро - 12,5% и 8%, соответственно. Рекламный трюк простой, но эффективный. Первоначально клиент «клюет» на повышенную ставку, которая действительно очень привлекательно выглядит по сравнению с другими депозитами до востребования, а только потом осознает, что это льготный тариф, стандартный значительно ниже. Хочешь повышенной ставки - не снимай деньги со счета. Т.е. депозит до востребования превращается в срочный с классической ставкой.

Стоит так же обратить внимание на обслуживание карточек. Родовид при снятии денег с «Заначки» дополнительных платежей не требует, если деньги проходят через его банкомат. А вот Укргазбанк за снятие гривни с депозитной карточки «Прозапас» берет 0,5%, а при снятии валюты - 0,25%, что существенно снижает реальную ставку дохода физического лица.

Кризис, похоже, близок к завершению. Население начинает потихоньку доставать из-под матрасов свои сбережения и нести их в банки. По оперативной информации, за октябрь текущего года остатки на депозитных счетах выросли более чем на 2 млрд. грн. Только нужно помнить одно – ВАШИ деньги любят счет…

Наталия Щербатюк (для УНИАН)