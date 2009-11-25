Наличный курс доллара в банках снизился – 8,06/8,14 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн./долл., что на 0,4% дешевле, чем 24 ноября, продают – по 8,14 грн./долл., на 0,3% дешевле.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,19 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 24 ноября и сегодня составляет 12,01 грн./евро, продажи – на 0,2%, до 12,24 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,91-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,32 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 24 ноября понизился на 1,8% и составляет в среднем 0,2708 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2842 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2820 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2820-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,05 грн./долл., что на 0,3% дешевле, чем вчера, продажи – 8,14 грн./долл., на 0,2% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,10-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева немного понизился по сравнению с 24 ноября и составляет 12,04/12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 24 ноября понизился на 0,6% и сегодня составляет 0,2729 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2846 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2810 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2819-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,2250/0,2850 грн.

«Хрещатик»: доллар США – 8,05/8,15 грн., евро – 12,05/12,22 грн., рубль – 0,2650/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,05/8,14 грн., евро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2770/0,2860 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 11,960231, к российскому рублю – 0,27697.