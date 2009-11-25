Более половины вкладчиков готовы сотрудничать с банками

На сегодня 57% вкладчиков хотели бы продолжить сотрудничество с банком.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка банковских услуг, проведенного компанией GFK Ukraine в третьем квартале этого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ПриватБанка.

По данным опроса, если в мае с.г. забрать свой депозит из банка планировали почти половина вкладчиков, то уже в начале октября таковых осталось немногим более трети.

Самыми популярными - более 51% - являются сберегательные вклады, причем 82% клиентов хранят свои деньги в национальной валюте – гривне.

В пресс-релизе указывается, что по данным Национального банка Украины, в октябре 2009 года наибольший прирост депозитов населения зафиксирован в ПриватБанке – 826,8 млн. грн. Этот показатель является наибольшим по ежемесячному приросту депозитов за последние 12 месяцев по всей банковской системе. «Укрсоцбанк» по приросту депозитов в октябре занял вторую строчку – за последний месяц прирост вкладов составил 484,8 млн. грн. Активно привлекают вкладчиков государственный «Укрэксимбанк» - плюс 310,6 млн. грн. за месяц и «ОТП банк» - 275,7 млн. грн. Замыкает пятерку лидеров «Ощадбанк», которому за последний месяц доверили 219 млн. грн, также из десятки крупнейших банков в «плюсе» оказался «Райффайзен Банк Аваль» - 52,9 млн. грн.

Отрицательный прирост вкладов среди крупнейших банков страны в октябре 2009 года был отмечен лишь у «Укрсиббанка» - минус 55,5 млн. грн. и «Альфа-банка» - 38,8 млн. грн.