Золото продолжает дорожать

Цена на золото на открытии Лондонской биржи металлов (LME) в среду подскочила до рекордной отметки в 1 тысячу 180,20 доллара за тройскую унцию на фоне дешевеющего доллара, сообщает РИА Новости.

Цена на золото возросла на 32% с начала 2009 года на спекуляциях относительно сроков и темпов восстановления мировой экономики. При этом в третьем квартале текущего года мировой спрос на драгоценный металл прибавил 15% по сравнению с предыдущим периодом.

По данным производственного союза ведущих золотодобывающих компаний World Gold Council (WGC), одним из весомых факторов роста данного показателя стал инвестиционный спрос как со стороны частных, так и со стороны институциональных инвесторов. Обеспокоенные нестабильной ситуацией на мировых фондовых площадках и продолжающимся падением курса доллара, игроки рынка наряду с центральными банками стремятся диверсифицировать свои активы и переводят часть средств, хранящихся в американской валюте, в более стабильное золото.