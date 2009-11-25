Банки США отказываются хранить у себя золото клиентов

Цены на золото бьют рекорды, и напуганные кризисом частные инвесторы запасаются слитками и монетами. Вот только с их хранением возникли сложности: HSBC дал американцам от ворот поворот, сообщает Дело.

HSBC, один из крупнейших владельцев хранилищ в США, потребовал от розничных клиентов освободить хранилище под зданием банка на Пятой авеню. В HSBC решили, что работа с ними недостаточно прибыльна и можно заработать больше, храня драгметаллы институциональных инвесторов.

Если клиенты не вывезут золото, HSBC вернет его на дом, заставив их оплатить доставку, говорится в июльском письме банка. Он рекомендует переместить активы в хранилище Brink`s Global Services в Бруклине. Оно, правда, гораздо меньше.

Представитель HSBC отказалась от комментариев, объяснив это требованиями безопасности.

Золото с начала года подорожало на 32,9%, достигнув позавчера рекордных 73,5 за тройскую унцию. Многие покупают не фьючерсы, а слитки и монеты. Спрос на физическое золото, по прогнозу CPM Group, вырастет в этом году на 21% до рекордного уровня в 52,3 млн унций. По сегодняшним ценам это $61 млрд.

В GoldStar Trust, управляющей пенсионными планами, ежемесячно открывается более 1000 металлических счетов (в 2006 г. — около 100). Продажи самых популярных монет "Золотой орел" подскочили в этом году на 65%.

Кошмар для клиентов

Решение HSBC стало настоящим кошмаром для инвесторов, инкассаторов и владельцев хранилищ. "Многие из них перегружены", — говорит Боб Коулман, директор по связям с клиентами Gold Silver Vault в Нампе, штат Айдахо. Новые поступления в прошедшем квартале выросли в Gold Silver Vault на 500%, в том числе за счет клиентов HSBC.

Перебазирование золота клиентов занимает теперь все рабочее время Дэвида Норриса, исполнительного вице-президента GoldStar Trust, уже 15 лет организующей хранение драгметаллов в HSBC. По его словам, банк в июле потребовал немедленно прекратить присылать монеты, теперь Норрис занимается их переправкой в два хранилища Delaware Depository Service в штате Делавэр. "Я могу целый день прыгать и кричать, как мне это не нравится. Но это их бизнес-решение", — говорит он. Перевозку драгметаллов Норрис сравнивает с крупной военной операцией. Застрахованный груз перевозят транспортные компании (порой, чтобы не привлекать внимание, в простых коробках) или инкассаторские броневики с 2-3 вооруженными охранниками.

Розничные клиенты обходятся хранилищам дороже: они обычно покупают монеты и слитки разных размеров и веса; все их нужно занести в реестр и хранить по отдельности. Компании же обычно хранят стандартные слитки весом 100 или 400 унций.