Эксперты: Гривня продолжит укрепление

Укрепление национальной валюты будет продолжаться.

Такой прогноз высказывают эксперты «Укргазбанка», сообщили УНИАН в пресс-службе этого кредитно-финансового учреждения.

Как говорится в сообщении, в частности, сейчас увеличивается количество операций на рынке, поскольку достаточно много компаний осуществляют платежи в бюджет. Соответственно, растет и количество продавцов валюты, вследствие чего курс гривни медленно укрепляется.

По словам финансистов, до конца месяца гривня укрепит свои позиции до 8 грн. за доллар. Также эксперты отмечают незначительные колебания курса, которые будут связаны с началом возвращений депозитных вкладов одного из украинских

банков. Однако в целом существенно на курс гривни это не повлияет.

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанке гривня за день укрепилась с 8,08/8,11 грн./долл. до 8,05/8,08 грн./долл.