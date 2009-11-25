Эксперт: веских причин для девальвации гривни нет

В среднесрочной перспективе отсутствуют веские причины для девальвации гривни.

Об этом говорится в переданном УНИАН ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками «ИНГ Банк Украина».

«Сокращение дефицита текущего счета, а также уменьшение дефицита финансового счета свидетельствуют об улучшении состояния платежного баланса и подтверждают наше мнение об отсутствии веских причин для девальвации гривни в среднесрочной перспективе», – говорится в сообщении.

Напомним, вчера Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал предварительные данные о состоянии платежного баланса. В частности, сальдо текущего счета в октябре этого года было положительным второй месяц подряд, при этом профицит составил 87 млн. долл. по сравнению с 62 млн. долл. в сентябре.

По итогам 10 месяцев 2009 года дефицит текущего счета составил 1 млрд. долл. (практически без изменений по сравнению с показателем за январь-сентябрь), что в 11 раз меньше, чем за 10 месяцев 2008 года.

Баланс внешней торговли товарами в октябре немного улучшился благодаря росту экспорта товаров на 12% за месяц – до 4,2 млрд. долл. на фоне роста экспорта стали.

В сообщении «ИНГ Банка» отмечается, что увеличение экспорта стали в октябре т.г. связано с ростом объема производства по сравнению с сентябрем, когда производство стали сократилось вследствие нехватки коксующегося угля. «Однако мы полагаем, что цены на сталь остаются волатильными, что может отразиться на показателях торгового баланса в ближайшие месяцы», – считают аналитики «ИНГ Банка».

Между тем, эксперты считают, что увеличение импорта газа в октябре привело к росту объемов импорта товаров на 8% за месяц – до 4,4 млрд. долл. В результате дефицит торговли товарами в октябре составил 203 млн. долл., что меньше, чем аналогичный показатель за сентябрь (336 млн. долл.), при этом сальдо общего внешнеторгового баланса (включая торговлю услугами) в октябре было положительным (35 млн. долл.).

В сообщении подчеркивается, что состояние финансового счета в октябре т.г. продолжило улучшаться второй месяц подряд, однако его сальдо по-прежнему остается в негативной плоскости. В октябре дефицит финансового счета составил 0,8 млрд. долл. по сравнению с 1,4 млрд. долл. в сентябре. Приток прямых иностранных инвестиций незначительно сократился – с 813 млн. долл. в сентябре до 673 млн. долл. в октябре.

В целом сальдо платежного баланса значительно улучшилось – с -1,3 млрд. долл. в сентябре до -0,7 млрд. долл. в октябре, в основном вследствие улучшения состояния финансового счета. «Мы сохраняем наш прогноз дефицита текущего счета в 2009 году на уровне 1,4 млрд. долл.», – говорится в обзоре.