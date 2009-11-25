Президент отклонил госгарантии на кредит от Эксимбанка Китая

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановлений правительства от 29 октября 2009 года №№1144 и 1145, которыми предоставлялись государственные гарантии на привлечение кредитов в сумме 500 млн. долл. от Экспортно-импортного банка Китая.

Об этом говорится в Указе №966/2009, обнародованного на сайте Президента.

Одним из постановлений Кабинета министров государственному украинскому объединению «Политехмед» предоставлялись госгарантии на привлечение 100 млн. долл. для закупки у китайской компании “JAC” автомобилей скорой помощи.

Другим постановлением предоставлялись госгарантии объединению "Укрпротез" на 400 млн. долл. Привлеченные средства планировалось использовать для закупки у ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" автомобилей для инвалидов. Предприятие должно было осуществить переоборудование авто, предварительно приобретенных у китайской "Чери Автомобайл Ко", на ручное управление.

Свое решение В.ЮЩЕНКО Украины мотивирует тем, что данными решениями правительство нарушает Закон «О Государственном бюджете на 2009 год», которым установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом министров Украины в объеме, который не превышает 37 млрд. грн.

«После принятия указанных решений Кабинет министров Украины взял обязательств относительно предоставления государственных гарантий по кредитам на сумму более 60 млрд. грн., что существенно превышает объем гарантий, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», - говорится в Указе Президента.