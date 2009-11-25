ЕЦБ может установить плавающую ставку

Чиновники Европейского центрального банка обсуждают, следует ли применить плавающую процентную ставку к специальным 12-месячным займам, которые ЕЦБ планирует предоставить банкам в декабре, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это намерение рискует быть истолковано как сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики в 2010 г., сообщает k2kapital.

Источники агентства говорят, что решение еще не принято и большинство из 22 членов совета управляющих ЕЦБ склоняются к тому, чтобы сохранить фиксированную ставку по этому последнему траншу 12-месячных кредитов на уровне 1%.

Опасение у них вызывает, то обстоятельство, что установление плавающей ставки незамедлительно даст рынкам сигнал о последующем повышении учетной ставки ЕЦБ в 2010 г. с нынешнего 1%.

Риск выдачи европейским банкам займов под 1% состоит в том, что такой шаг подорвет эффективность повышения учетной ставки, если ЕЦБ все же решится на него.