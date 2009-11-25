Банк России: курс доллара на 26 ноября 28,79 руб за доллар

Центральный банк РФ установил с 26 ноября 2009 года официальный курс доллара в размере 28,7909 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 5,72 коп.

Центральный банк РФ установил с 26 ноября 2009 года официальный курс евро в размере 43,1921 руб за один евро.

По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 19,40 коп.