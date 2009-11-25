Банк России: курс доллара на 26 ноября 28,79 руб за доллар
13:40, 25 ноября 2009Финансы
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Евро - 43,19 руб за евро
Центральный банк РФ установил с 26 ноября 2009 года официальный курс доллара в размере 28,7909 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 5,72 коп.
Центральный банк РФ установил с 26 ноября 2009 года официальный курс евро в размере 43,1921 руб за один евро.
По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 19,40 коп.
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