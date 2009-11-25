Во Франции потребительские расходы с начал года выросли на 3,5%
14:22, 25 ноября 2009Финансы
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Франция. Потребительские расходы в октябре 2009 года выросли на 1,1%, по сравнению с предыдущим месяцем. С начал года показатель вырос на 3,5%.
Кризис поменял акценты. Если раньше рост потребительских расходов воспринимали не всегда однозначно, то теперь это рассматривается положительно. Европейские страны замучила дефляция и поэтому рост инфляции воспринимается как успех экономики.
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