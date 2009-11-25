Во Франции потребительские расходы с начал года выросли на 3,5%

Франция. Потребительские расходы в октябре 2009 года выросли на 1,1%, по сравнению с предыдущим месяцем. С начал года показатель вырос на 3,5%.

Кризис поменял акценты. Если раньше рост потребительских расходов воспринимали не всегда однозначно, то теперь это рассматривается положительно. Европейские страны замучила дефляция и поэтому рост инфляции воспринимается как успех экономики.