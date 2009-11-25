С начала года падение капвложений в экономику Великобритании составило 21,7%

14:54, 25 ноября 2009
Финансы
1 0

Великобритания. Капиталовложения в третьем квартале 2009 года упали на 3,0%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года падение капиталовложений в экономику Великобритании составило 21,7%. 

Инвесторы больше внимания уделяют экономикам Китая, Индии, Австралии, даже  Новой Зеландии. Эти страны сейчас рекордсмены по скорости выхода из кризиса. Великобритания, несмотря на свои успехи, пока к баловням жизни не относится.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter