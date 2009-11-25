С начала года падение капвложений в экономику Великобритании составило 21,7%

Великобритания. Капиталовложения в третьем квартале 2009 года упали на 3,0%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года падение капиталовложений в экономику Великобритании составило 21,7%.

Инвесторы больше внимания уделяют экономикам Китая, Индии, Австралии, даже Новой Зеландии. Эти страны сейчас рекордсмены по скорости выхода из кризиса. Великобритания, несмотря на свои успехи, пока к баловням жизни не относится.