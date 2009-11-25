Дефицит платежного баланса за 10 мес. составил $12,885 млрд

Украина. Дефицит платежного баланса в январе-октябре 2009 года составил $12,885 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит на уровне $2,29 млрд.

Именно профицит в прошлом году и создал для экономики Украины огромные проблемы, которые приходится переживать на текущий момент. До какой степени надо было не уважать экономическую теорию, что бы в прошлом году бессмысленно стимулировать рост дефицита внешней торговли и набирать в долг валюту от нерезидентов. Теперь эта валюта успешно из Украины убежала и получился великолепный дефицит, который, если бы не кредиты МВФ покрыть было бы не за что.