Межбанк: доллар подбирается к 8 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0560/8,0785 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0270/8,0420 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 7,9935/8,0030 грн./долл.

Об этом сообщает компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,05 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2797/0,2807 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились – 0,2788/0,2797 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2776/0,2785 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 28,75 рублей за доллар (-0,0725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,5008/1,5010 долл./евро, а к 15:10 выросли – 1,5082/1,5084 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0840/12,1165 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0545/12,0830 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 12,0435/12,0615 грн./евро.