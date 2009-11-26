Золото в очередной раз подорожало

Цена на золото в среду 25 ноября в очередной раз поставила новый рекорд. В СМИ появились сообщения, что Индия продолжит покупку желтого металла у МВФ. Поддержку золоту оказало также снижение курса американского доллара, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали на 1,8% до $1187 за тройскую унцию.

Декабрьский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 1,7% на отметке $18,768 за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подорожал на 2,5% до $1479,50 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия закрылся ростом на 0,5% на отметке $371,15 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 1,6% на отметке $3,165 за фунт.

Агентство Reuters сообщило, что Индия готова снова покупать золото у Международного валютного фонда (МВФ) после приобретения 200 тонн в начале ноября. Если условия окажутся приемлемыми, центробанк Индии может выкупить остаток от общего количества в 403,3 тонны золота, которые планировал продать МВФ.

Управляющий центробанком Дувури Суббарао отказался от комментариев на тему будущих покупок золота за рубежом. Сообщение о покупке центробанком Индии 200 тонн золота у МВФ в начале ноября способствовало росту цен на золото на 13%.

Помимо этого, курс доллара сегодня резко упал по отношению к своим конкурентам. Так, индекс доллара, позволяющий оценить стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира, упал почти на 1,1%. Курс доллара и цены на золото традиционно изменяются в противоположных направлениях.