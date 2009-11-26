Эксперт: НБУ может перейти к поддержке доллара

Если гривня продолжит значительно усиливаться, что маловероятно, то Национальный банк Украины (НБУ) может изменить свою политику в пользу поддержки доллара из-за обеспокоенности по поводу влияния ревальвации на стимулирование импорта и ограничение экономического развития.

Так в комментарии агентству УНИАН прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в среду, 25 ноября, гривня ощутила сильное восходящее давление. Вчера на межбанковском рынке украинская валюта укрепилась к доллару на 0,85%, отметил экономист. Таким образом, подчеркнул он, гривня смогла выйти из коридора 8,05-8,25 грн./долл., в котором она торговалась с середины октября. При этом котировки межбанка достигли официального курса НБУ, который в среду составлял 7,99 грн./долл., напомнил А.БЛИНОВ. Он сообщил, что в последний раз такая унификация курсов наблюдалась в начале июня 2009 года. По подсчетам экономиста, с начала ноября украинская валюта укрепилась к доллару на 1,4%.

Как считает А.БЛИНОВ, гривня продолжает получать поддержку от позитивного новостного фона, к которому в среду добавилось соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» о снижении объемов импорта газа в 2010 году и неприменении к Украине штрафных санкций за недобор законтрактованных в 2009 году объемов газа. При этом в среду банки в полной мере столкнулись с последствиями новых правил работы рынка наличной валюты, отметил А.БЛИНОВ. По его словам, вчера курсы покупки банков были в целом на 0,5-1% выше тех курсов, по которым они могли приобрести доллары на межбанковском рынке. Экономист расценивает такое укрепление до менее 8 грн./долл. как локальное явление и считает, что далее гривня существенно укрепляться не будет.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0560/8,0785 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0270/8,0420 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 7,9935/8,0030 грн./долл.