ЕБРР принял новую стратегию для России на 2010–2012 гг

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял новую стратегию своей деятельности в России, говорится в сообщении банка.

В соответствии с новой стратегией, в предстоящие три года первоочередное внимание будет уделяться диверсификации экономики, поддержке ее реального сектора, повышению энергоэффективности, укреплению российских рынков капитала и финансированию обновления инфраструктуры. Эти первоочередные направления отражают взгляды банка на оптимальные пути оказания помощи России в преодолении и смягчении последствий нынешнего экономического кризиса в ближайшей перспективе и поддержки в посткризисном восстановлении экономики страны в среднесрочной перспективе, максимально используя для этого фактор присутствия ЕБРР во всех семи российских федеральных округах – основных административно-территориальных единицах страны.

ЕБРР заявляет о готовности поддерживать усилия правительства России по ускорению приватизации пакетов акций государственных компаний и возвращению в частную собственность компаний и банков, где государство расширило свое присутствие в условиях экономического кризиса.

Поэтому банк будет рассматривать возможность предприватизационных инвестиций в реструктурируемые государственные компании с тем, чтобы повысить их привлекательность для инвесторов, а также прямого участия в процессе их приватизации наряду со стратегическими инвесторами или поддержки первоначальной эмиссии акций таких компаний.

Поскольку экономический кризис затруднил условия привлечения российскими компаниями столь необходимых им инвестиций в свой капитал, банк будет активно изыскивать возможности по обеспечению российских компаний и банков рисковым капиталом, сообщает «Прайм-ТАСС».