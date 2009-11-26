Поляки накопили на пенсию более 700 млрд долл.

Накопления граждан Польши на пенсионных счетах составляет 1,9 трлн. злотых (более 700 млрд долл. по текущему курсу 2,7).

Как передает корреспондент УНИАН, 655 млрд долл. пенсий находятся на счетах государственного Пенсионного фонда (ZUS), а остальные - в частных пенсионных фондах.

По данным Gazeta Prawna, максимальное накопление на одном из пенсионных счетов составляет около 100 тыс. долл.

Индивидуальный расчет накоплений стал возможен после пенсионной реформы 1999 года.

Газета отметила, что все накопления поляков на пенсионных счетах составляют более 150% ВВП Польши, заметив, что это не фактически отложенные деньги, а обязательства пенсионных фондов перед гражданами.

Как сообщал УНИАН, на начало июля 2009 года сбережения поляков на депозитах в банках, инвестиционных и частных инвестиционных фондах составили почти 270 млрд долл.