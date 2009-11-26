Эксперт: финансовая устойчивость “Ощадбанка” зависит от "Нафтогаза"

Возможные задержки НАК “Нафтогаз Украины” в погашении кредитов могут оказать серьезное давление на финансовую устойчивость “Ощадбанка”.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

Он подчеркнул, что кредиты, предоставленные “Ощадбанком” “Нафтогазу”, составляют 22,4 млрд. грн., или 54% от общего объема кредитного портфеля банка. Аналитик допускает, что НАК испытывает трудности с выплатой процентов по кредиту в связи с задержками поступлений от потребителей газа.

Как отметил Я.СТЕЦИК, на протяжении 9 месяцев 2009 года “Ощадбанк” показывал чистую прибыль, которая за этот период составила 1 млрд. 180 млн. грн. Основной причиной резкого изменения в финансовых результатах банка в октябре было увеличение отчислений в резервы на 1,7 млрд. грн. вследствие несвоевременных процентных платежей по кредитам “Нафтогаза”, считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация о том, что убытки "Ощадбанка" по итогам октября составили 549,62 млн. грн. – впервые с начала текущего года.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября составили 60,721 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 43,648 млрд. грн., обязательства – 43,879 млрд. грн., уставный капитал банка - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,842 млрд. грн.

Чистая прибыль «Ощадбанка» в январе-сентябре т.г. составила – 1,18 млрд. грн.

В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль в 754 млн. грн., в 2008 году – 306 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.