Реформирование НБУ может привести к банковскому кризису

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО прогнозирует обострение общенационального банковского кризиса в случае реформирования правительством Национального банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя заявление и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО о необходимости реформирования НБУ путем выведения из его управления функций банковского надзора.

«Если правительство начнет реформировать Нацбанк, это приведет к обострению общенационального банковского кризиса», - подчеркнул, в частности, С.ТИГИПКО.

По его мнению, «правительство хочет подмять под себя банковскую систему. Оно готово проигнорировать тот факт, что независимость Национального банка и концентрация в нем полномочий по контролю над банковской системой – один из важнейших факторов стабильности финансовой системы Украины».

Как отметил С.ТИГИПКО, «банковский кризис только начал угасать, и нужно быть крайне осторожными в вопросах банковского надзора”. По его убеждению, изменять эту систему накануне возможной второй волны кризиса абсолютно недопустимо. С.ТИГИПКО также отметил, что реформирование системы банковского надзора - не дело Кабинета министров.

“Правительству целесообразно сосредоточиться на его прямых задачах в сфере финансов – выполнении бюджета, управлении внешним долгом», - сказал политик.