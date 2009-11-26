Положительное сальдо торгового баланса Японии в октябре выросло в 11 раз

Япония. Положительное сальдо торгового баланса страны в октябре 2009 года, по предварительным данным, составило 807,086 млрд иен (9,1 млрд долл.), что в 11 раз больше, чем год назад.

В Японии объем экспорта упал более чем на 23% с начала года, но импорт сократился еще больше, что и стало стимулом для столь большого роста профицита. Это является не положительным, а отрицательным фактором, так как избыток выручки экспортеров создает ненужный перекос в экономике, что тормозит выход страны из кризиса.