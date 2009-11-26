Международные резервы РФ выросли на 2,1 млрд. долл.

Объем международных резервов РФ на 20 ноября составил 443,8 миллиарда долларов против 441,7 миллиарда долларов на 13 ноября, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, сообщает РИА Новости.

Таким образом, международные резервы выросли за неделю на 2,1 миллиарда долларов, или на 0,5%.

На предыдущей неделе (с 6 по 13 ноября) резервы увеличились на 7,8 миллиарда долларов - в основном за счет валютных интервенций ЦБ. На 1 ноября резервы находились на уровне 434,4 миллиарда долларов.