В РФ доля просроченных кредитов юрлиц выросла до 5,94%, а физлиц - до 6,6%

Россия. Доля просроченных кредитов юридических лиц в портфеле российских банков в октябре 2009 года выросла до 5,94%, а физических лиц - до 6,6%. Общая доля просроченных платежей в кредитном портфеле выросла до 5,07%.

Качество кредитных портфелей российских банков остается низким и на этом уровне продолжит оставаться. Ипотечный бум привел к неадекватному росту кредитных портфелей, когда в погоне за прибылью не обращали внимания на риск невозврата кредита.