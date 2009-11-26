Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендует парламенту преодолеть вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании с парламента председатель комитета Николай ДЕРКАЧ.

Он напомнил, что Президент Украины предлагает определить источник покрытия дополнительных расходов государственного бюджета, увеличив объемы внутренних государственных заимствований на 1 млрд. грн. с соответствующим коррегированием предельного размера дефицита государственного бюджета и предельного размера государственного долга.

Вместе с тем Н.ДЕРКАЧ отметил, что Главное научно-экспертное управление в своем заключении отметило, что предложение Президента не содержит надлежащего обоснования целесообразности и возможности увеличения бюджетных расходов именно за счет увеличения дефицита госбюджета и госдолга. Он отметил, что в условиях финансового кризиса это может привести к возникновению существенных угроз для финансовой системы страны в целом и сектора государственных финансов в первую очередь.