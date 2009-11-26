В России курс доллара повысился на 8,4 коп. до 28,87 руб./долл.

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии /ЕТС/ расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск повысился на 8,42 коп и составил 28,8751 руб за долл, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Банк России с 15 апреля 2003 г устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах ETC расчетами tomorrow, сложившегося по состоянию на 11.30 мск дня торгов.

Курс евро повысился на 35,74 коп. и составил 43,5493 руб., сообщает сайт РЦБ.

В результате синхронного подорожания доллара и евро рубль ослабил свои позиции. Стоимость бивалютной корзины поднялась на 21 копейку - до 35,48 руб. по сравнению с 35,27 руб. в среду.

На рынке forex евро стоил на 11:35 мск $1,5073.

Объем торгов 90,168 млн евро, заключено сделок - 372.

«Курс доллара США продолжает дешеветь. Сегодня утром он достиг 14-летнего минимума против йены (86,28) и обновил годовой минимум против евро (1,5144). Поскольку сегодня в США праздник ликвидность валютных рынок будет низкой. В этих обстоятельствах очень возможно дальнейшее ослабление американской валюты», - считает главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин.