Рада не преодолела вето Президента на закон о "гриппозном" миллиарде

Верховная Рада сегодня на своем внеочередном заседании не преодолела вето Президента Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовал только 231 народный депутат (при необходимых 300 – УНИАН) из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За преодоление вето проголосовали почти в полном составе фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина.

Из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” «за» проголосовало 32 народных депутата. Фракция Партии регионов не голосовала за это решение в полном составе.

Документ направлен на доработку в Бюджетный комитет ВР.

Между тем, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что у Национального банка Украины есть один 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, и это подтверждает сам НБУ. Об этом она заявила сегодня на пленарном заседании Верховной Рады.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что после выступления представителя Президента Александра ШЛАПАКА необходимо было заслушать и доклад председателя Бюджетного комитета ВР в отношении справки Национального банка о наличии этих средств как прибыли Нацбанка.

«Что, Президент и господин ШЛАПАК не читали этого заключения Национального банка? Эти деньги - не эмиссия, а Национальный банк официально подтвердил, что это есть реальная прибыль Нацбанка, которая и должна быть положена в основу преодоления сегодня эпидемии гриппа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по словам премьер-министра, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ представил в Совет Нацбанка документы на согласование перечисления этого миллиарду в бюджет для преодоления эпидемии. «Это все документы открыты. Но сегодня происходит сознательная деятельность против каждого человека в Украине», - сказала она.

Премьер-министр также заявила, что оппозиция будет нести ответственность в случае отказа поддержать выделение 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.