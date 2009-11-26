Совет Европы принял бюджет на 2010 г в размере 218 млн. евро

Совет Европы обнародовал на своем сайте цифры бюджета на следующий год - Россия по-прежнему в числе пяти основных плательщиков организации, сообщает РИА Новости.

В опубликованном сообщении указывается, что из общих 218 миллионов, 211 миллионов евро бюджета принадлежит странам Совета.

Россия осталась основным плательщиком организации. На ее долю (как и на долю Франции, Германии, Италии и Великобритании) пришлось 24 миллиона 874 тысячи 186 евро.

На втором месте по выплатам в бюджет Совета Европы находится Испания. Ее взнос составил 14 миллионов 520 тысяч 985 евро. Самый маленький взнос у Монако (68 тысяч 583 евро) и Сан-Марино (80 тысяч 612 евро).

Грузия заплатила в бюджет Совета 270 тысяч 958 евро, Украина 3 миллиона 129 тысяч 109 евро.

Большая часть бюджета на следующий год будет направлена на основные программы развития организации(32 процента) и деятельность Европейского Суда по правам человека (27 процентов).

На Парламентскую Ассамблею Совета Европы в 2010 году планируется потратить 7 процентов бюджета.

По направлениям программ первое место займет работа в области прав человека (27 процентов). Далее идет работа в области культуры и межкультурного диалога (23 процента). Социальное направление и деятельность в области государства и права заняли третье место(по 12 процентов).