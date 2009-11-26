Межбанк: к 12:00 котировки по доллару 7,96/7,98 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 7,9850/8,0170 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9670/7,9845 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День благодарения, в связи с этим торги по американской валюте проходят валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2758/0,2770 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2750/0,2761 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос и к 12:00 установился на уровне 28,9525 рубля за доллар (+0,1575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,5073/1,5075 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0295/12,0715 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0105/12,0390 грн./евро.