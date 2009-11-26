Банки продложают снижать курс доллара

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,94 грн./долл., что на 1,3% дешевле, чем 25 ноября, продают – по 8,08 грн./долл., на 0,7% дешевле.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,70-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 25 ноября и сегодня составляет 11,98/12,20 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,84-12,10 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 25 ноября повысился на 1% и составляет в среднем 0,2732 грн./рубль, курс продажи – понизился на 0,2%, до 0,2835 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2630-0,2780 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2799-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., что на 1% дешевле, чем вчера, продажи – 8,08 грн./долл., на 0,6% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,4% по сравнению с 25 ноября и составляет 11,99 грн./евро, продажи – на 0,2% - до 12,20 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,84-12,06 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,32 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 25 ноября повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2717 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3%, до 0,2836 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2780 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2799-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,90/8,10 грн., евро – 11,95/12,23 грн., рубль – 0,2250/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,93/8,10 грн., евро – 11,90/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,05/8,14 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2760/0,2850 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 12,043776, к российскому рублю – 0,27734.