Великобритания ужесточит выплаты бонусов в банках
13:40, 26 ноября 2009Финансы
1 0
Выплаты отложат на пять лет
Банки Великобритании столкнутся с самой строгой системой выплат бонусов, если будут приняты предложения, опубликованные сегодня в докладе правительственной комиссии, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно предложениям, автором которых является старший советник банка Morgan Stanley Дэвид Уолкер, банки должны будут отложить выплату бонусов на пять лет, а также получат право «отзывать бонусы», говорится в докладе.
Правительство Великобритании поддерживает рекомендации Уолкера и намерено осуществить изменения как можно скорее, заявил министр финансов страны Алистер Дарлинг, сообщает Газета.Ru.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter