Великобритания ужесточит выплаты бонусов в банках

Банки Великобритании столкнутся с самой строгой системой выплат бонусов, если будут приняты предложения, опубликованные сегодня в докладе правительственной комиссии, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно предложениям, автором которых является старший советник банка Morgan Stanley Дэвид Уолкер, банки должны будут отложить выплату бонусов на пять лет, а также получат право «отзывать бонусы», говорится в докладе.

Правительство Великобритании поддерживает рекомендации Уолкера и намерено осуществить изменения как можно скорее, заявил министр финансов страны Алистер Дарлинг, сообщает Газета.Ru.