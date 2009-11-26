Курс в банках, поддержанных НБУ, должен быть не выше среднерыночного

Коммерческие банки, которые получили ресурсную поддержку от Национального банка Украины, должны устанавливать наличный курс купли-продажи валюты не выше среднерыночного.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №13-121/7672-21982, текстом которой располагает УНИАН.

«Обязываем банки, которые получили кредитную поддержку от Национального банка Украины, обеспечить соблюдение предусмотренного кредитными договорами, заключенными с Национальным банком Украины, условия в части удержания среднего курса гривни к доллару США на наличном валютном рынке в пределах, которые не превышают соответствующий средний курс на наличном рынке», - говорится в сообщении Нацбанка.

Невыполнение банками этого требования будет рассматриваться Национальным банком как основание для применения соответствующих мер влияния.

Нацбанк рекомендует всем банкам (финансовым учреждениям) использовать предоставляемую им информацию о среднем курсе гривни к доллару США, который сложился по операциям купли-продажи наличной иностранной валюты при формировании формирования курса на следующий рабочий день.

Как сообщалось, НБУ в ІV квартале 2008 года предоставил коммерческим банкам кредиты, рефинансирование (овернайт, тендерные, стабилизационные, репо, своп), на сумму 105,4 млрд. грн.