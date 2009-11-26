В Киеве совершенно вооруженное ограбление отделения «Ощадбанка»

Вчера вечером в Шевченковском районе города Киева на улице Лагерной было совершено вооруженное ограбление отделения «Ощадбанка».

Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении столичной милиции, 25 ноября в 18.20 двое неизвестных зашли в отделение финансового учреждения и, угрожая пистолетами, требовали у кассира отдать им наличные из кассы. Завладев почти 1500 долларами, свыше 5000 грн. и определенной суммой российских рублей, грабители скрылись.

Их личности устанавливают. Возбуждено уголовное дело.