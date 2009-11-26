"Укрпромбанк" подал в суд на недобросовестных заемщиков

"Укрпромбанк" подал в суд 381 исковое заявление в отношении недобросовестных заемщиков на общую сумму 2,16 млрд. грн. Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, реестры недобросовестных заемщиков подготовлены и поданы в Генеральную прокуратуру Украины на клиентов в количестве 297 юридических лиц и 558 физических лиц, в Пограничную службу Украины - на 1 033 физических лица.

По данным банка, по состоянию на 23 ноября т.г. 6 373 заемщика погасили простроченную задолженность на общую сумму 139,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

На сегодня осуществляется процесс передачи депозитов физических лиц и части активов из "Укрпромбанка" в "Родовид Банк".