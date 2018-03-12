Борьба с кризисом по-украински: новый закон о старых кредитах…

Таки свершилось - вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» (№ 15533-VI), который был принят Верховной Радой еще 23 июня. Подписан он был Президентом только 19 ноября якобы вследствие стилистических и технических ошибок в тексте документа. Честно говоря, применение сейчас этого закона выглядит весьма странно, если вспомнить, что официально в Украине рецессия завершилась, а финансовый кризис уже отпраздновал годовщину триумфального марша по нашей стране. Но, как говорится, лучше позже, чем никогда...

Экспорт и импорт

Сказать, что этот закон носит радикальный характер нельзя, это, скорее, во многом технический документ, хотя ряд его положений интересен ветеранам финансового кризиса. Одним из главных его пунктов считается сокращение срока возврата валютной выручки экспортерами со 180 до 90 дней. Если бы это решение было принято год назад, то, возможно, частично позволило бы снизить уровень девальвации гривни. Хотя и это вызывает сомнение, т.к. положение не подкреплено требованием обязательной продажи этой выручки экспортерами.

Фактически экспортеры имеют возможность хранить валюту на своих счетах и продавать тогда, когда сочтут необходимым. Но надо отдать должное экспортерам, сегодня именно они успешно продают валюту на межбанке, поэтому и гривня укрепляется. И вообще, на текущий момент проблемы с финансированием импорта не существует. Объемы и экспорта, и импорта в Украине упали почти в два раза. Но при этом, в отличие от прошлого года отрицательное сальдо внешнеторгового оборота страны за десять месяцев составляет всего 1 млрд. долл., что в 11 раз меньше, чем год назад. Дефицит платежного баланса почти в 13 млрд. долл. у нас формируется за счет оттока инвестиций в размере 12 млрд. долл. Вот главная проблема украинского валютного рынка. Но решить ее за счет роста украинского экспорта нереально, в данном случае нужны другие меры для возобновления доверия инвесторов к Украине. А как раз об этом в законе ничего не сказано, кроме выписанного положения о возможности досрочно не погашать долги перед нерезидентами и в случае получения инвестиций из-за рубежа зачислять их на специальные счета.

Кредиты и ипотека

Еще один важный вопрос – кредиты. Проблема обслуживания займа остается актуальной. Для физических лиц, которые ранее брали кредиты в коммерческих банках и теперь не могут их оплатить, немаловажно знать, что согласно закону на период 2009-2010 гг. вводится мораторий на принудительное изъятие жилья у заемщика, если оно является его единственным местом проживания, но при условии, что проценты по кредиту уплачиваются своевременно, или в крайнем случае задержка не превышает двух календарных месяцев. Естественно, что право не погашать в данный момент кредит заемщик может получить только после заключения договора с банком о реструктуризации долга. Однако, срок отсрочки платежей по «телу кредита» не может превышать двух лет, как требует закон. При этом за банком остается право забрать квартиру у должника, если у него их несколько и сдаются в аренду. Правда, это соблюдалось и до введения в силу закона.

Закон рекомендует банкам до 31 декабря 2009 года провести реструктуризацию кредитов, выданных до 1 октября 2008 года. Впрочем, этот совет выглядит странно, ведь банки уже больше года проводят реструктуризацию займов.

Другое дело, что закон дал право банкам при условии, если заемщик своевременно погашает кредит в течение пяти лет по завершению этого периода не более 0,25% суммы оставшегося долга списывать и переводить эту сумму в убытки на затраты банка. Возможно, через пять лет данная льгота действительно будет активно востребована, но сегодня она выглядит мало привлекательной. Тоже самое можно сказать и о предложении, чтобы сумма платежей по кредиту не превышала 35% ежемесячного дохода семьи заемщика. Когда в Украине большая часть заработной платы, а особенно в условиях кризиса, выплачивается «в конвертах», когда масса украинцев потеряли работу, это условие выполнить почти нереально.

Единственно важным пунктом закона для заемщиков может быть предоставленное право банкам не удерживать пеню и штраф за просроченный кредит и проценты по нему. При этом заметьте, не обязанность, а желание банка…

Данный документ окончательно запретил выдачу валютных кредитов физическим лицам, которые не имеют легального валютного дохода, за исключением оплаты лечения и учебы за рубежом. Фактически теперь все кредиты физлицам банки обязаны выдавать в гривне и по гривневым ставкам. Если потребительские кредиты и автокредиты в нацвалюте еще могут найти спрос, то ипотечные в гривне при текущей ситуации нереальны. Подобная ипотека возможна лет через 5-7, когда ставки по гривневым депозитам не снизятся до уровня 10-12% годовых.

А чтобы усложнить жизнь физическим лицам, которые ранее взяли валютные кредиты, в законе выписано требование – отныне валютные кредиты возможны только в безналичной форме. То есть, перед тем, как погасить свой валютный кредит, физическое лицо обязано будет внести деньги на свой валютный счет и уже с него погашать кредит. Несложно догадаться, что эта услуга банков бесплатной не будет…

В то же время, закон устранил противоречие, связанное с компенсацией процентов по ипотечным кредитам физическим лицам. Компенсации подлежат проценты, уплаченные не только по гривневым, но и по валютным кредитам. Ранее такого не было, и ГНА отказывала в компенсации процентов по валютным кредитам, ссылаясь на отсутствие прямого указания. Но прежде времени радоваться не стоит. Существующий механизм компенсации процентов по ипотечным кредитам привязан к прожиточному уровню, что делает такие выплаты символическими - 5-10% фактической суммы уплаченных процентов за календарный год…

О налогах

Особо не привлекая внимание, закон внес ряд существенных изменений в налогообложение доходов населения. Теперь физическое лицо, если вовремя не погасит свой долг и при этом срок исковой давности пройдет, то сумма непогашенного долга включается в общий доход физического лица и подлежит обязательному налогообложению при общей ставке 15%.

На самом деле меры, предлагаемые данным законом, настолько несущественны и являются дубликатом нынешних реалий, что особо рассчитывать на блага не приходится. Впрочем, как и всегда…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (УНИАН)