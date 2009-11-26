Межбанк: доллар упал ниже 8 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9850/8,0170 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9670/7,9845 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9790/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Благодарения. В связи с этим торги по американской валюте проводились валютированием ТОМ, несмотря на это цены на доллар продолжали падать, а НБУ вышел на рынок с покупкой валюты.

В 13:00 Национальный банк Украины объявил о покупке американской валюты на ТОМ’е по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2758/0,2770 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2750/0,2761 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2752/0,2760 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос и составил 29,02 рублей за доллар (+0,2250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,5050/1,5140 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0295/12,0715 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 12,0105/12,0390 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 12,0205/12,0490 грн./евро.