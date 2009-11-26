Из реального сектора экономики Украины выведено 1,9 млрд. грн.

В январе-сентябре текущего года Государственная налоговая администрация Украины выявила 41 схему уклонения от налогообложения на страховом рынке, с помощью которых из реального сектора экономики выведено 1,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении ГНАУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, пользуясь существованием отдельного порядка налогообложения страховой деятельности, предприятия реального сектора экономики выводят оборотные средства с последующим использованием схем уклонения от налогообложения при участии страховых компаний через проведение операций «псевдоперестрахования». Суть такой схемы заключается в том, что перестраховые платежи направляются в "налоговые ямы" - компании, которые уклоняются от налоговых проверок, используя фиктивное банкротство и декларирование недостоверных отчетных данных.

По данным ГНАУ, на сегодня на страховом рынке работают 83 страховых компании, которые имеют уровень перестрахования выше 60% от собранных страховых премий. Объем премий, переданных в перестрахование отмеченными компаниями, составляет 3,6 млрд. грн.

Также ГНАУ сообщает, что во время проверок трех компаний, зарегистрированных в г. Киеве, установлено, что за три квартала текущего года размер валовых страховых платежей составил 1 млрд. 522,9 млн. грн., а уровень перестрахования - почти 100%. Перестраховые платежи осуществлялись в отношении страховых компаний, которые, получив значительные суммы, через 1-2 квартала ликвидировались путем банкротства.

Как сообщили в ГНАУ, на сегодня осуществляются оперативные мероприятия по розыску должностных лиц страховщиков и привлечению их к ответственности.