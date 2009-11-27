Дубай обрушил рынки

Мировые фондовые рынки резко упали после того, как правительство Дубая попросило международных кредиторов отсрочить на полгода выплаты по долгам государственной инвестиционной компании Dubai World, сообщает BIN.

По итогам торгов четверга японский индекс Nikkei упал на 0,6%, шанхайский Hang Seng - на почти на 1,8%. На 16:00 по Москве индекс РТС терял 2,072%, больше всех в Европе, индекс ММВБ - 2,25%. Британский FTSE 100 и французский CAC 40 теряли чуть более 1,8%, немецкий DAX - 1,75%.

В докризисные годы Дубай стремительно развивался, рынок недвижимости рос как на дрожжах благодаря дешевым кредитам и дорогой нефти. Nakheel - девелоперское подразделение Dubai World построило, в частности, искусственный остров в виде пальмы с роскошными виллами и отелями, включая открытый в 2008 г. отель стоимостью $20 млн. Однако кризис привел к обвалу цен на недвижимость. В этом году ВВП, как ожидают аналитики банка Standard Chartered, сократится на 1%, но в последние месяцы экономика Дубая стала демонстрировать признаки восстановления.

Правительство эмирата последние месяцы уверяло инвесторов, что все долговые обязательства будут выполнены, и держало слово. Долги эмирата составляют $80 млрд, Dubai World - $59 млрд. По оценке Standard & Poor`s, в ближайшие три года правительство и госкомпании должны погасить долги на $50 млрд.

Вчера правительство выпустило облигации на $5 млрд. Инвесторы полагали, что эти деньги будут направлены на выплаты по облигациям Nakheel, которая 14 декабря должна вернуть кредиторам $4 млрд. Однако через два часа после размещения госбондов министерство финансов попросило кредиторов отсрочить до 30 мая все платежи Dubai World и Nakheel. , - говорит Роб Уичелло из BNP Paribas.

Объемы торгов на мировых рынках сегодня невысоки из-за выходных в США - там празднуют День благодарения. Это усилило масштабы падения. Панъевропейский фондовый индекс DJ Stoxx 600 рухнул более чем на 2%, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets - на 1,1%.

Цена свопов на дубайские долги выросла, по данным CMA DataVision, на 131 пункт до 571 пункта. Свопы служат рыночной страховкой от дефолта: в случае неуплаты долга покупатель свопа в обмен на имеющуюся у него облигацию получает ее номинальную стоимость. Выросли цены и на свопы по долгам других развивающихся стран: Саудовской Аравии - на 23 до 113 пунктов, России - на 19 до 211 пунктов.

Облигации Nakheel, открывшись сегодня по цене 86% от номинала, быстро упали до 65-70%.