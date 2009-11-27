Иена выросла до 14-летнего максимума

Стремительный рост курса йены продолжается второй день подряд. Пик составил 84,86 йены за доллар. До такой отметки йена выросла впервые за 14 лет и 4 месяца. Растущий курс йены по отношению к доллару вызывает обеспокоенность Банка Японии и компаний-экспортеров.

Дефляция продолжается восьмой месяц

Индекс потребительских цен в Японии снижается восьмой месяц подряд, в октябре он упал на 2,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило во вторник министерство общенациональных дел и коммуникаций в ежемесячном докладе.

В октябре индекс потребительских цен составил 100,1 пункта. За 100 пунктов принят уровень 2005 года.

Очередное снижение потребительских цен укрепляет опасения правительства о негативном влиянии дефляционных процессов на экономику страны.

Эксперты считают, что для улучшения ситуации от правительства могут потребоваться дополнительные крупномасштабные меры.

Индекс потребительских цен высчитывается ежемесячно на основе исследований ценовых изменений 600 важнейших потребительских параметров - продуктов, за вычетом скоропортящихся, цен на электричество, стоимости жилья и так далее.

Изменения индекса потребительских цен учитываются денежными властями страны при определении финансовой политики и при проведении конъюнктурных оценок.

Безработица сокращается

Уровень безработицы в октябре в Японии снизился на 0,2 процентного пункта по сравнению с сентябрем и составил 5,1%, или 3,44 миллиона человек, сообщило министерство общенациональных дел и коммуникаций в ежемесячном докладе в пятницу.

Снижение уровня безработицы отмечается уже третий месяц подряд. Однако при сравнении с данными за тот же месяц прошлого года число безработных увеличилось на 890 тысяч человек.

По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния, соотношение числа вакансий к числу претендентов на рабочие места в октябре улучшается второй месяц подряд и составило 0,44. Этот показатель повысился по сравнению с сентябрем на 0,1 процентного пункта. Однако несмотря не некоторое улучшение этот уровень продолжает оставаться низким - на двух соискателей работы по-прежнему приходится менее одного рабочего места.

"Уровень безработицы и соотношение вакансий к числу соискателей несколько улучшились, но продолжают оставаться на низком уровне, поэтому состояние найма рабочей силы в стране по-прежнему остается сложным", - отметило в докладе министерство труда.

Банк Японии проведет валютные интервенции

Министр финансов Японии Хирохиса Фудзии заявил, что если стремительный рост курса йены продолжится, то правительство и Банк Японии - центральный банк страны, могут начать интервенции на валютном рынке.

"То, что эта ситуация продолжается - это ненормальное положение дел. (Есть) перекос в одну сторону. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы примем адекватные меры против беспорядочных колебаний и для стабилизации мировых финансов. Это наше международное обязательство", - заявил министр финансов на пресс-конференции в пятницу.

Стремительный рост курса йены продолжается второй день подряд. Пик составил 84,86 йены за доллар. До такой отметки йена выросла впервые за 14 лет и 4 месяца. Это происходит на фоне известий о затяжном характере восстановления экономики США и более длительном, чем предполагалось, сохранении нулевой учетной ставки. Кроме того, после обвального падения курса акций на Лондонской бирже в четверг, инвесторы стали активно продавать фунты и евро и скупать йены. Таким образом, в пятницу йена растет не только по отношению к доллару, но и к другим основным валютам. За эту неделю йена выросла на 4 пункта.

Японские компании обеспокоены ростом курса иены к доллару

Растущий курс йены по отношению к доллару вызывает серьезное беспокойство в японских деловых кругах и руководстве компаний, ориентированных на экспорт, сообщают в четверг японские СМИ.

Высокий курс йены по отношению к доллару, с одной стороны, удорожает цену на японские товары на американском рынке, что делает их менее конкурентоспособными, а с другой - снижает репатриированную прибыль японских компаний от продажи товаров за границей при обратном пересчете ее в йены.

По данным Банка Японии (центрального банка страны), большинство японских экспортоориентированных компаний заложили в свои прогнозы курс 94 йены за доллар. Рост курса всего на 1 йену по сравнению с заложенным в корпоративные прогнозы курсом грозит серьезными потерями японским компаниям.

Так, при повышении курса на 1 йену мировой автогигант Toyota Motor Corp., недосчитается 30 миллиардов йен (345 миллионов долларов), Honda Motor Company - 12 миллиардов йен (138 миллионов долларов), Nissan Motor Company -11 миллиардов йен (126 миллионов долларов).

Опасения высказывают и руководители крупных компаний, производящих бытовую технику и электронику.

"Очень тяжелая ситуация, если описать ее одним словом", - сказал президент компании Panasonic Corp. Фумио Ооцубо.

"Это сочетание сразу нескольких негативных факторов - сам по себе высокий курс и невыгодные (для японских компаний) конкурентные условия", - считает глава одного из главных производителей электроники и бытовой техники Японии. Потери его компании от роста курса всего на 1 йену составят 2 миллиарда йен (23 миллиона долларов).

"Если ситуация с высоким курсом йены продолжится длительное время, можно ожидать весьма тяжелых последствий в самых различных отраслях", - заявил в четверг президент крупного концерна Toshiba Corp. Норио Сасаки.

По метериалам РИА Новости