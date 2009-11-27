Бразильский реал - самая переоцененная валюта в мире

Один из крупнейших в мире банков Goldman Sachs назвал бразильский реал самой переоцененной валютой в мире, сообщают бразильские СМИ со ссылкой на доклад банка, сообщает РИА Новости.

Экономисты Goldman Sachs видят причину роста курса бразильской валюты в массовом притоке иностранного капитала. Только в октябре объем портфельных инвестиций в экономику страны вышел на уровень в 17,6 миллиарда долларов. Для сравнения, в марте этого года, когда мировая экономика начала восстанавливаться после финкризиса, этот показатель находился в пределах 6-8 миллиардов долларов в месяц.

В таких условиях введение бразильским правительством двухпроцентного налога на иностранные инвестиции на бирже оказалось недостаточным для сдерживания курса реала, считают аналитики Goldman Sachs.

"Сложившаяся ситуация диктует необходимость более эффективных мер по сдерживанию притока иностранных инвестиций", - говорится в докладе банка.

По официальным данным, с начала года бразильский реал вырос на 34% и занял второе место по этому показателю в мире после рупии Сейшельсих островов.