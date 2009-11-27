Банки Европы могут потерять до 13 млрд евро

По подсчетам швейцарского банка Credit Suisse, европейские банки рискуют потерять 13 млрд евро в случае дальнейших финансовых трудностей крупнейшего государственного инвестиционного фонда эмирата Дубая - Dubai World, пишет российская деловая газета Взгляд.

Уровень возможных потерь установлен в связи с угрозой дефолта по части облигаций крупнейшего инвестиционного государственного фонда Дубая - Dubai World.

Одна из его дочерних структур – работающая на рынке недвижимости компания Nakheel PJSC обратилась в минувшую среду к держателям ее облигацией предоставить 6-месячную отсрочку по выплатам по облигациям на сумму в 3,5 млрд долларов. Срок погашения по данным бумагам наступает 14 декабря. Пока еще не ясно, будут ли готовые инвесторы согласиться на это предложение. Переговоры сейчас с ними ведет Dubai World, собственная задолженность которого сейчас достигает 59 млрд долларов.

В последние сутки агентства Moody’s и Standard & Poor’s снизили кредитный рейтинг Dubai World в связи с просьбой о перенесении сроков погашения задолженности. В деловом мире есть информация, что общая задолженность Dubai World может достигать 80 млрд долларов, так как фонд брал огромные кредиты под крупнейшие строительные проекты на территории этого эмирата.

Сегодня на мировом финансовом рынке ходят упорные разговоры об угрозе дефолта Дубая по своим суверенным облигациям. Если он произойдет, то станет самым крупных с 2001 года, когда дефолт по своим суверенным бумагам на сумму в 95 млрд долларов объявила Аргентина, сообщает ИТАР-ТАСС.