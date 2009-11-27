Дубай поднимет вторую волну кризиса?..

Крупнейший государственный фонд эмирата Дубай – Dubai World оказался на грани финансового краха. Он обратился к кредиторам с предложением отсрочить по меньшей мере на 6 месяцев погашение по облигациям одной из входящих в его структуру компаний. Речь идет о специализирующейся на жилой недвижимости компания Nakheel. 14 декабря она должна выплатить 3,5 млрд долл. по своим облигациям.

Как отметил в связи с этим французский новостной телеканал, княжество Дубай, входящее в состав Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/, оказалось в ситуации, когда оно больше не может выполнять в срок свои долговые обязательства. Телеканал прогнозирует, что Дубай, который никогда не был экспортером нефти, повторит в рамках нынешнего кризиса судьбу Исландии и потерпит банкротство.

Развитие событий в Дубае потрясло в четверг мировой финансовый и фондовый рынки, когда резко подешевели акции многочисленных банков, работающих в регионе Персидского залива.

Западные специалисты пока не имеют единого взгляда на дальнейший ход событий. Некоторые из них предсказывают дефолт фонда Dubai World, который до мая 2010 г должен выплатить 60 млрд долл по взятым кредитам.

Однако другие аналитики считают, что страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, не заинтересованы в финансовых потрясениях в этой части мира, что может значительно обострить здесь геополитическую ситуацию.

На нынешней неделе эмират Абу-Даби предоставил Дубаю 5 млрд долл, хотя последнему экстренно требовались 20 млрд долл.

При этом руководство Абу-Даби дало понять, что не одобряло в прошлом исключительно рискованную модель развития экономики Дубая, которая делала ставку на привлечение крупных кредитов на развитие инфраструктуры.

В центре кризиса оказался также принадлежащая Nakheel роскошная собственность - искусственный остров в форме пальмовой ветви в заливе Дубая. Расположенные на острове виллы были проданы многочисленным состоятельным лицам, в том числе голливудской актерской паре - Анджелине Джоли и Брэду Питту. Там также имеют дома английские футболисты Дэвид Бэкхем и Майкл Оуэн, передает ПРАЙМ-ТАСС.