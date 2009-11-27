Доллар обновил 14-летний минимум к иене

Американский доллар на азиатских торгах в пятницу обновил 14-летний минимум к иене, однако подрос по отношению к высокодоходным валютам, поскольку проблемы с кредитами Дубая заставили инвесторов повернуться в сторону ликвидной американской и стабильной японской валют, сообщает Рейтер.

После снижения в четверг доллар продолжил падение в пятницу, опустившись ниже психологически значимой отметки в 85 иен. Японские экспортеры способствовали ослаблению американской валюты, покупая иену перед окончанием месяца.

Министр финансов Японии Хирохиса Фуджи сообщил, что "Большая семерка" может опубликовать совместное заявление о ситуации на валютном рынке. Япония недовольна резким подорожанием национальной валюты, наносящим вред экспорту. Выступление Фуджи немного поддержало доллар и прочие валюты, сильно снизившиеся по отношению к иене.

"Иена привлекает фонды, потому что она относительно безопасна в сравнении с евро и долларом после того, как угроза дефолта долгов Дубая породила опасения, что европейские банки снова будут иметь проблемы с возвращением кредитов, а на развивающихся рынках повторится финансовый кризис", - сказал Хидеаки Иноуэ из Mitsubishi UFJ Trust Bank.

В среду правительство Дубая заявило, что попросит кредиторов своих ведущих компаний - холдинга Dubai World и девелопера Nakheel - предоставить отсрочку по выплате долгов, исчисляемых миллиардами долларов.

Котировки доллара к иене снизились более чем на 0,4 процента до 86,13/6,16 единицы японской валюты. В ходе торгов доллар опускался до 84,82 иены, что стало самым низким уровнем с 1995 года. Историческим минимумом является отметка в 79,75 пункта.

Проблемы Дубая спровоцировали также резкое падение курса евро, австралийского доллара, сообщает Прайм-Тасс.