Остановлены действия всех лицензий СК «Скайд»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) остановила действие всех лицензий ОАО «Страховая компания «Скайд» (г. Киев). Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 26 ноября.

Также Госфинуслуг аннулировала все лицензии ЗАО «СК «Капитал-Гарант» (г. Донецк) и ЗАО «СК «Добро-Полис» (г. Донецк) и исключила компании из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отсутствием по местонахождению, указанному при регистрации.