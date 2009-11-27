Межбанк: котировки открытия - 7,9850/8,0150 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9850/8,0150 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту упали до 0,2681/0,2688 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,8765/11,9080 грн./евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4866/1,4868 долл./евро (четверг - 1,5073/1,5075 долл./евро).

В четверг, 26 ноября, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,98 грн./долл.