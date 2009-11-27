Развивающиеся страны в 2009 г продолжат экономический рост. Но если заглянуть на год-другой вперед, окажется, что они – главные выгодоприобретатели. Экономисты давно говорили о смене модели роста мировой экономики, центр которой сместится в сторону развивающихся стран, и о том, что последние превзойдут развитые по своей экономической мощи, сообщает Дело.

Новый мотор мировой экономики Вот уже больше двух лет аналитики едва успевают пересматривать свои прогнозы. И если еще несколько месяцев назад они соревновались в пересмотре в сторону ухудшения, то сейчас наперегонки улучшают свои предсказания. МВФ и ОЭСР за последние полтора месяца выпустили исследования одно другого оптимистичней. А в эту среду Bank of America Merrill Lynch объявил о пересмотре своих взглядов на темпы восстановления во многих развивающихся странах – в том числе в России. К пересмотру аналитиков подталкивают все новые данные, поступающие со всего мира и свидетельствующие о куда более быстром, чем ожидалось, восстановлении. Причем, меняются не только темпы, но и лидеры роста.

До сих пор расклад сил был более-менее ясен: развивающиеся страны в Азии, прежде всего Китай, чувствовали себя неплохо и тянули мировую экономику за собой. А вот экономики Латинской Америки и особенно Восточной Европы плелись позади и тормозили весь мир – прежде они слишком полагались на приток иностранного капитала и оказались в крайне затруднительном положении, когда он иссяк.

Но теперь, по мнению аналитиков Merrill Lynch, в странах-аутсайдерах происходит быстрое оздоровление, они практически слезли с иглы иностранного капитала (финансовые индикаторы, например России, это подтверждают) и готовы к восстановительному росту.

Уже в следующем году Восточная Европа и Латинская Америка из тормозов мировой экономики превратятся в ее двигатели. Прогноз по росту двух главных экономик в этих регионах пересмотрен в сторону увеличения: бразильский ВВП в следующем году вырастет на 5,3%, а российский – на 5% (предыдущий прогноз был на уровне 3,9%). Быстрее них будут расти только Китай (10,1%), Катар (8,1%), Индия (7,6%), Нигерия (5,5%) и Оман (5,4%).

В целом же развивающиеся экономики вырастут в следующем году на 6,2% – это больше, чем уровень 2008 г. Развитые страны прибавят только 2,7%.

Выигравшие и проигравшие Инвесторы уже несколько месяцев назад поняли, как хорошо можно заработать на развивающихся рынках, с которых они в панике бежали всего лишь год назад. Приток капитала бьет рекорды. Это уже стало поводом для беспокойства – к примеру, глава МВФ Доминик Стросс-Кан предупреждает, что повальное увлечение такими инвестициями может создать новые глобальные дисбалансы.

Страны-получатели инвестиций сами это понимают и некоторые даже уже действуют. Недавно Бразилия ввела ограничения на приток капитала, а еще раньше это сделал Таиланд. Так или иначе, в среднесрочной перспективе развивающиеся страны будут испытывать приток капитала из развитых, даже если поставят против него барьеры.

Кризис резко замедлил рост цен по всему миру. Но если для развитых стран это – проблема (перед ними стоит угроза дефляции, которая куда хуже умеренной инфляции), то развивающиеся, где инфляция традиционно была выше, только приобретут от того, что рост цен замедлился: экономика станет стабильней, а кредиты доступней при том, что производители не будут страдать от снижения цен на свою продукцию.

Понятно, что лидером среди всех развивающихся экономик будет Китай. Главный экономист Goldman Sachs Джим О`Нил недавно пересмотрел свой прогноз: если прежде он прогнозировал, что Китай догонит и перегонит Америку по номинальному объему ВВП в 2041 г., то теперь срок сместился по меньшей мере на 13 лет – до 2027 г. А Японию, сильно пострадавшую от кризиса, он обойдет уже в следующем, 2010 г.

Другие развивающиеся страны тоже могут потеснить развитые в этой гонке номинальных ВВП.

На настоящий момент почти все их валюты недооценены, как в результате девальваций, так и благодаря улучшению платежных балансов. В ближайшие годы эта ситуация будет выправляться, то есть валюты развивающихся стран будут укрепляться. При более высокой инфляции внутри развивающихся стран это будет означать очень быстрый рост их ВВП в долларовом выражении. В результате, по прогнозу Merrill Lynch, российский ВВП в 2011 г. достигнет $2257 млрд, увеличившись по сравнению с 2009 г. на две трети.

Так что Россия будет самой быстрорастущей экономикой мира, если смотреть на рост в долларах, а не на реальный рублевый рост за вычетом инфляции.

Смена полюсов планеты Развивающиеся экономики будут догонять развитые не только номинально. В своем последнем обзоре эксперты МВФ сделали прогноз посткризисного развития мировой экономики.

Интересно сравнить его с докризисным прогнозом, сделанным в апреле 2007 г. Тогда в МВФ ожидали, что мировая экономика к 2012 г. увеличится по сравнению с 2006 г. более чем на треть. Сейчас их прогноз – рост меньше, чем на 20%. Цена кризиса – примерно 14% мирового ВВП, каким он был в 2006 г., или $9 трлн.

Развитые страны потеряли больше – их прогнозные темпы роста отклонились от докризисных примерно на 15 процентных пунктов, а у развивающихся – меньше, чем на 10 п.п.

Разрыв будет только увеличиваться: в 2014 г. развивающиеся экономики прибавят 60% от уровня 2006 г., а развитые – лишь 12%.

Впрочем, богатым не стоит жаловаться. Кризис зародился в их финансовых системах, а развивающиеся страны в будущем будут делиться плодами своего роста. По прогнозу Банка Норвегии, изучившего сценарии развития мировой экономики на десять лет вперед, мир перевернется – потребление в развивающихся странах будут поддерживать производство в развитых, тогда как только что все происходило с точностью до наоборот.

Развивающиеся страны будут иметь массу преимуществ: в условиях значительного притока капитала они будут все больше ориентироваться на внутренний рынок, а не на экспорт. Это означает растущее потребление дорогих и высокотехнологичных товаров, произведенных в Европе, США, Японии. К примеру, Китай сможет таким образом добавить США 1 процентный пункт роста ВВП в год.