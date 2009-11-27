Курс в комбанках почти не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 8,06 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 26 ноября.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,7%, по сравнению с 26 ноября, и сегодня составляет 11,88 грн./евро, продажи - на 0,5% - до 12,15 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,00 грн./евро, по продаже - в пределах 12,00-12,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 26 ноября, понизился на 1,2% и составляет в среднем 0,2701 грн./рубль, курс продажи – на 0,4%, до 0,2824 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2770 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2800-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., продажи – 8,07 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,09 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,7%, по сравнению с 26 ноября, и составляет 11,91 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 12,14 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,80-12,00 грн./евро, по продаже – в пределах 12,00-12,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 26 ноября, понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2689 грн./рубль, продажи – на 0,5%, до 0,2820 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2770 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2800-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/8,07 грн., евро – 11,95/12,20 грн., рубль – 0,2250/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,12 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,96/8,06 грн., евро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2740/0,2840 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,981, к евро – 12,028165, к российскому рублю – 0,2764.