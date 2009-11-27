В Японии замедлились темпы падения потребительских цен

Япония. В октябре 2009 года базовые потребительские цены, в расчет которых не входят свежие продукты питания, снизились на 2,2%, по сравнению с аналогичным месяцем 2008 года. В сентябре цены упали на 2,3%.

Для японской экономики даже столь незначительное замедление темпов дефляции - успех. Ожидается, что в первом квартале 2010 года экономика страны избавится от дефляции.