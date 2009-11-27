В Германии индекс цен потребителей с начала года упал на 0,3%

Германия. Индекс цен потребителей в ноябре 2009 года, по предварительным данным, упал на 0,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года индекс потребительских цен упал на 0,3%.

Дефляция существенно тормозит выход экономики Германии из кризиса. Фактически снижение цен - плата за высокий уровень безработицы, который пока укротить не получается.