В Германии индекс цен потребителей с начала года упал на 0,3%

12:52, 27 ноября 2009
Финансы
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Германия. Индекс цен потребителей в ноябре 2009 года, по предварительным данным, упал на 0,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года индекс потребительских цен упал на 0,3%.  

 

Дефляция существенно тормозит выход экономики Германии из кризиса. Фактически снижение цен - плата за высокий уровень безработицы, который пока укротить не получается.

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