Госфинуслуг исключила из госреестра 12 кредитных союзов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации 12 кредитных союзов в связи с их отсутствием по заявленному при регистрации местонахождению.

Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 26 ноября.

Так из Госреестра финучреждений исключены: КС Одесской областной организации Профессионального союза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Украины «МВС-Кредит» (г. Одесса), КС «Кредо-Київ» (г. Киев), КС «Авуар» (г. Киев), КС «Інновація» (г. Киев), КС «Наш добробут» (г. Киев), КС «Деснянська» (г. Киев), КС «Велика родина» (г. Обухов), КС «Берегиня» (г. Черкассы), КС «Кредитжитлобуд-Київ» (г. Киев), КС «Кияни» (м. Київ), КС «Весна» (г. Черкассы), КС «Житомирагрокредит» (г. Житомир).

При этом Госфинуслуг выдала лицензии на право осуществления деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов членов КС на депозитные счета, КС «Киевский кредитный альянс» (г. Киев) и КС «Одисей» (г. Севастополь).